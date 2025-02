Rosalía, fitxada per a una popular sèrie: "No podria estar més feliç i agraïda"

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant Rosalía s'ha unit al repartiment de la tercera temporada de la sèrie Euphoria', liderada per l'actriu Zendaya i un dels títols estrella de la plataforma de streaming Max. "Si hi ha alguna cosa que m'emocioni tant com trobar una bona melodia o una bona lletra, és aconseguir ser cada dia una millor intèrpret", ha celebrat la intèrpret de Sant Esteve Sesrovires en un missatge a X. "Euphoria ha estat la meva sèrie preferida dels darrers anys i no podria estar més feliç i més agraïda d'actuar al costat de tots aquests companys que tant admiro i d'aportar el meu granet de sorra per fer realitat la visió d'en Sam (Levinson)", ha continuat Rosalía. "No puc esperar per compartir el que estem fent!!!", ha exclamat la cantant catalana.

A banda de Rosalía, també se sumen al càsting de la sèrie l'exjugador de futbol americà Marshawn Lynch, els actors Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison i James Landry Hébert, i les actrius Priscilla Delgado i Anna Van Patten. Repeteixen intèrprets com Zendaya, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo i Hunter Schafer. La tercera temporada d'Euphoria ja s'ha començat a rodar a Los Ángeles, comptarà amb vuit episodis i està previst que s'estreni el 2026. Les dues primers temporades de la sèrie van rebre 25 nominacions als premis Emmy, amb nou victòries, entre les quals dos guardons per a Zendaya com a millor actriu de drama.