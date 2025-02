L’art d’Animac, en viu i en pantalla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 29 edició de la Mostra Internacional d’Animació de Catalunya Animac no s’inaugurarà fins demà dijous, però les activitats paral·leles i complementàries del certamen bullen ja des de dilluns. Amb l’inici de la setmana van arrancar les sessions de projeccions de pel·lícules d’animació per a escolars de Lleida (amb gairebé 12.000 estudiants que desfilaran per la Llotja fins demà). I també va començar les seues classes a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol un professor molt particular, l’artista canadenc Isaac King, un dels convidats especials d’enguany a Animac, amb més de vint anys d’experiència en el món de l’animació i premis internacionals per als seus films. King imparteix durant aquesta setmana als alumnes del centre un taller sobre el procés creatiu pas a pas: des de la recerca d’idees i el disseny de personatges senzills fins al ritme, la narrativa i la postproducció.

Així mateix, ahir van obrir al públic dos de les exposicions paral·leles d’Animac. Al Morera, la instal·lació Espècies marcianes, un audiovisual del col·lectiu Estampa. I a la Casa de la Volta de la Seu Vella, el film Sibyl (2020), del sud-africà William Kentridge, de la col·lecció d’art de la Fundació Sorigué. Totes dos podran visitar-se fins ql 2 de març.