Un 25% de la reserva pública de solars serà per a joves

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va avançar ahir que la convocatòria de reserva pública de solars destinarà un 25% als joves i un 10% més als més vulnerables. Així ho va afirmar en una intervenció en el marc de la reunió de la Comissió Interdepartamental d’Habitatge celebrada ahir, en la qual també va garantir que els pisos que es destinin a lloguer assequible mantindran “sempre” aquesta condició. Aquestes mesures tenen com a objectiu impulsar solucions en matèria d’habitatge “estructurals”, va asseverar el president, que va defensar els ajuts per als dos col·lectius, sobretot als joves. “Ja n’hi ha prou que els joves es gastin la major part del sou en habitatges com si fos un luxe”, va dir, i va incloure en el segon col·lectiu les persones en situació de vulnerabilitat social, les persones grans i les persones amb menys recursos.

Tot seguit va apuntar que el següent pas serà modificar la Llei d’urbanisme catalana per agilitzar tràmits, construir més ràpid i augmentar l’eficàcia: “Construir més.” “Crec que anem pel bon camí. S’estava construint a un ritme de 259 habitatges per any i ara estem en una producció de 4.400”, va asseverar, i va reiterar que el Govern complirà la voluntat de construir 50.000 habitatges per al 2030.

En un altre ordre de coses, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va confiar que “en uns dos anys la ciutadania començarà a notar millores molt evidents en el servei de Rodalies” després de la posada en marxa de l’empresa mixta per gestionar el servei ferroviari. Paneque va assenyalar com a “prioritari” el pla de mesures urgents per a la millora d’estacions, d’accessibilitat o d’informació en temps real.

En aquest sentit, Paneque ha defensat que, després de la constitució de l’empresa mixta amb el capital majoritari de la Generalitat, s’avançarà per millorar el servei “des de la proximitat”.