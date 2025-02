Cinc comèdies i un drama, a concurs a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de teatre BAT va presentar ahir el 36 concurs de teatre amateur de Tàrrega en què la comèdia serà, un any més, l’eix principal de la programació. Del 8 de març al 12 d’abril, el Teatre Ateneu de Tàrrega acollirà, cada dissabte a les 21.00 hores, les sis representacions finalistes a càrrec de companyies de tot el territori. Després d’haver rebut 60 propostes de mig centenar d’agrupacions, destaca la presència d’una companyia de Lleida, que és també l’única que s’estrena aquest any, B de Butsènit de Lleida, i que en dos muntatges totes les actrius són dones mentre que en un altre es podrà veure sobre l’escenari una vintena de joves. Les agrupacions i obres escollides són: Grup de Teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda amb La criada de dues mestresses (8 de març); Pam Teatre del Casal de Sant Pere de Terrassa amb Gustafsson R-60 (15 de març); Gènesis Teatre Penya Fragatina de Fraga amb Invisibles (22 de març); la coproducció La filla del mar d’Àngel Guimerà en motiu del centenari de la seua mort a càrrec de Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines i de la Cia. Tres Panys de Moià (29 de març); B de Butsènit de Lleida amb La función que sale mal (5 d’abril), i Associació Artística Encert de Sabadell amb Això no és vida (12 d’abril).

El president de BAT, Joan Ribó, va dir que volen superar les bones xifres de l’edició passada amb 107 abonaments i 2.000 espectadors, mentre que l’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu “la consolidació del concurs amb un nombre creixent d’espectadors” i “la gran varietat de les obres”. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va fer referència a l’“augment de la creació comunitària des de l’associacionisme que viu el país”.