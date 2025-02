Animació amb ànima a Animac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera jornada d’Animac va tenir ahir com a protagonistes a la Llotja de Lleida les cineastes canadenques Amanda Forbis i Wendy Tilby, guardonades dijous amb el Premi Honorífic d’aquesta edició. En una masterclass titulada L’animació amb ànima, el públic va omplir a la tarda la sala Leandre Cristòfol per escoltar el duo artístic, que va oferir un repàs de la seua extensa trajectòria fílmica i va destacar la seua manera d’abordar l’animació des d’una perspectiva artesanal i poètica. En aquest sentit, la seua obra combina el dibuix animat tradicional amb tècniques experimentals, en narratives tan imprevisibles com emotives. Les dos van explicar els seus inicis, inspirats pel món rural del Canadà, i van compartir com van abordar les sensacions viscudes per persones que van estar a prop de la mort, experiències que els van inspirar en curtmetratges tan singulars com The Flying Sailor, en el qual narren la tragèdia de Halifax: la col·lisió en aquest port del Canadà entre dos vaixells el 1917 en la qual van perdre la vida més de 2.000 persones, film del 2023 que va ser nominat aquell any als Oscars.

Precisament, el públic d’Animac va poder gaudir de l’estrena a Espanya del llargmetratge de l’australià Adam Elliot Memorias de un caracol, nominat aquest 2025 als Oscars. Una altra estrena destacada va ser la coproducció francojaponesa Anzu, gat fantasma, dels nipons Kuno i Yamashita, basada en un còmic manga. Animac també va projectar una retrospectiva dels treballs més destacats de l’italià Gianluigi Toccafondo, que dijous va rebre el Premi Animation Master.

El certamen acabarà avui amb el protagonisme de Javier Mariscal (vegeu l’agenda).