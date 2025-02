El festival Poesia Lleida dedicarà una ruta literària a Rosa Fabregat

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival Poesia Lleida se celebrarà enguany del 18 al 23 de març i tindrà una vintena d’actes entre recitals, concerts poètics, una ruta literària, presentacions de llibres, tallers i accions educatives. A més, la poesia es farà visible a la via pública amb l’objectiu de fer arribar aquest gènere literari a tot tipus de públic, segons ha explicat la regidora de Cultura, Pilar Bosch, durant la presentació de la programació. Bosch ha estat acompanyada pel comissariat del festival, Anton Not i Iolanda Sebé.

Bosch ha explicat que Poesia Lleida 2025, que comptarà amb un “programa d’alt nivell” en una varietat d’espais de la ciutat, continua apostant per la “poesia visual”, en una línia que es va iniciar l’any passat amb la incorporació de la fotògrafa Sebé en el comissariat, amb la intenció d’acostar la poesia, en el sentit més ampli, a tothom.

Des d’una setmana abans del festival, es podran llegir en cinc tanques de grans dimensions versos de poetes reconeguts lleidatans com Rosa Fabregat, Joan Margarit, Maria Mercè Marçal, Josep Vallverdú, Manuel de Pedrolo i Guillem Viladot, a més d’un haikú (poesia japonesa) de Ricard Viñes, que acompanyaran la imatge del festival. També es reproduiran en els aparadors dels comerços, en format vinil. A més, la poesia es podrà escoltar en espais insòlits, com el Mercat del Camp d’Esports, on joves de secundària faran un recital poètic, com ha explicat Sebé.

Enguany el cartell i la programació giren entorn el concepte dels estrats, fent referència a “diferents nivells de significats que col·laboren per enriquir-se” i que es pot veure “en la poesia, la natura i la cultura en general”, en paraules de Not. Seguint aquest fil es faran tres recitals sota el títol Estrats, que relacionaran poesia i patrimoni, a càrrec de diversos lectors joves i de col·lectius de la ciutat amb l’objectiu de posar en valor la riquesa històrica, urbanística i cultural de la ciutat. Estrats 1, a propòsit de “la casa” com a inspiració poètica, que tindrà lloc en l’espai de les restes de la Domus (casa romana) de l’Auditori Municipal Enric Granados; Estrats 2 , recital inspirat en la “terra i la pagesia”, al Molí de Sant Anastasi; i Estrats 3, dedicat a l’aigua, com a inspiració poètica, que se celebrarà al Dipòsit de l’aigua (amb aforament limitat).

La programació compta amb artistes i poetes com Josep Pedrals, Xavi Lloses, Lola Miquel, Perejaume, Àngels Gregori, Myriam Soteras, Joan Vigó, Anna Pantinat, Blanca Llum Vidal, Joan Graell, Laia Noguera, Meritxell Nus, Carles M. Sanuy i Amat Baró, Jansky i Silvestres.

Ruta literària dedicada a Rosa Fabregat

De la programació també en destaca una ruta literària (diumenge, 23 de març), dissenyada per a l’ocasió, dedicada a recordar i homenatjar la poeta, escriptora i farmacèutica Rosa Fabregat, que va morir el 30 de desembre del 2024. Rosa Mesalles i Laia Terés faran el guiatge de la ruta, que recorrerà diferents espais de la ciutat destacats en l’obra de Fabregat, amb la recitació d’alguns dels seus poemes a càrrec de gairebé una vintena de poetes i escriptors de Lleida.

Tots els actes de Poesia Lleida són d’accés lliure i gratuït, llevat de la ruta literària, que requereix inscripció prèvia a l’oficina de Turisme de Lleida i costa 3 euros.

El festival es programa el voltant del Dia Mundial de la Poesia (21 de març) i el gruix d’actes se celebraran entre el 18 al 23 de març. Tot i que el festival s’acaba el 23 de març, la poesia continua a la ciutat, així, el dia 24 de març, hi haurà un recital de poesia d’Amat Baró organitzat per la Biblioteca de Pardinyes.

En total, hi participaran 45 professionals (poetes, escriptors, músics, guies, talleristes, editors i llibreters) i una trentena de voluntaris i voluntàries no professionals (alumnes de centres educatius de Lleida, rapsodes amateurs, lectors, etc.) que se sumaran en l’objectiu d’omplir de poesia diversos espais de la ciutat.

El festival l’organitza l’Ajuntament de Lleida amb el suport de l’IEI-Diputació de Lleida. Els col·laboradors són: Museu de l’Aigua, Museu arqueològic, Turisme de Lleida, Aula de Teatre, Auditori Municipal Enric Granados, Fundació Lo Pardal d’Agramunt, Cercle de Belles Arts, instituts de la ciutat, Mercats, Universitat de Lleida, Llibreria Caselles, Llibreria la Irreductible, Escola d’Art Leandre Cristòfol, Teatre de l’Escorxador, Cafè del Teatre, regidoria de Promoció de la Ciutat i Consum, Lleida TV. La programació