Mor Roberta Flack, la cantant de l’èxit 'Killing Me Softly With His Song'

La cantant nord-americana de R&B Roberta Flack, coneguda per èxits com 'Killing Me Softly With His Song', va morir als 88 anys, va informar aquest dilluns el seu representant en un comunicat. "Estem desolats perquè la gloriosa Roberta Flack ha mort aquest matí, 24 de febrer de 2025 (...) Va morir en pau envoltada de la seua família. Roberta va trencar sostres i rècords. També va ser una orgullosa educadora", expressa el text en el qual no s’especifica la causa de la seua mort.

Flack (Carolina del Nord, 1937) va saltar a la fama de manera tardana en la dècada dels setanta quan Clint Eastwood va utilitzar la seua versió de 'The First Time Ever I Saw Your Face' en el seu debut com a director amb 'Play Misty for Me' (1971), seguit dos anys després del seu llançament 'Killing Me Softly With His Song'.

Ambdós temes van ser reconeguts en anys consecutius en els prestigiosos premis Grammy com a enregistrament de l’any.

Nascuda en una família de músics a Black Mountain (Carolina del Nord), Flack va començar a estudiar piano als nou anys i va ingressar a la Universitat Howard de Washington D.C. als 15 anys amb una beca.

L’artista, que va estar activa des de 1968 a 2022, es va prodigar posteriorment també en els gèneres jazz, pop i soul -a més del R&B- amb altres cançons com 'Where Is the Love' o àlbums com 'Blue Lights in the Basement' o 'Roberta'. En les dècades dels vuitanta i noranta, la seua música no va assolir el cim de les llistes d’èxits a causa de diversos canvis de tendències en els gustos del públic, però va continuar mantenint una audiència molt fidel.

De fet, va ser llavors quan també va fer incursions en la música moderna, col·laborant amb productors i músics joves per explorar sons més contemporanis; el seu àlbum 'I’m the One' (1982) així ho demostra.