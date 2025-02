El Poesia Lleida sortirà al carrer i a 500 aparadors de botigues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cinquena edició del festival Poesia Lleida, del 18 al 24 de març, tindrà més visibilitat que mai a la via pública de la ciutat amb versos de cinc autors lleidatans que podran llegir-se en tanques publicitàries de gran format i la reproducció dels seus textos poètics també en cartells de vinil en uns 500 aparadors comercials. “L’objectiu: inundar Lleida de poesia, per a tots els públics”, va assenyalar ahir la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, en la presentació del certamen, acompanyada pels comissaris de l’esdeveniment literari, Anton Not i Iolanda Sebé.

Aquesta iniciativa poetica de carrer comptarà –a les tanques– amb textos de Joan Margarit, Maria-Mercè Marçal, Josep Vallverdú, Manuel de Pedrolo i Guillem Viladot –a més d’un haiku (poesia japonesa) del pianista Ricard Viñes–, un elenc literari al qual als comerços se sumaran també els versos de Rosa Fabregat.

De fet, el festival dedicarà el 23 de març a la poeta i novel·lista traspassada el mes de desembre passat una singular ruta literària en la qual està prevista la participació d’una vintena de poetes i escriptors de Lleida. Serà l’única activitat de pagament (3 €), amb inscripció prèvia a l’oficina municipal de Turisme (presencial o online), el telèfon 973 700 319 o el correu infoturisme@paeria.cat.

Seran set intenses jornades d’activitats amb una vintena de recitals, concerts poètics, presentacions de llibres, tallers i accions educatives en 11 espais (inclòs el Mercat del Camp d’Esports), amb la presència de 45 professionals (poetes, escriptors, músics, editors, talleristes, guies...) i trenta voluntaris, des de rapsodes amateurs i lectors fins a alumnes de centres educatius de Lleida. Pel festival desfilaran autors com Dolors Miquel, Josep Pedrals, Blanca Llum Vidal, Carles M. Sanuy, Jaume Pont, Jordi Pàmias, Xavier Macià, Jordi Prenafeta, Myriam Soteras, Perejaume, Amat Baró, Laia Noguera, Meritxell Nus, Àngels Gregori, Francesc Pané o Josep M. Rodríguez, entre d’altres.

El Lleida Poesia acollirà també la presentació del nou segell editorial lleidatà La Biennal, de Natàlia Virgili, neta del director i pedagog musical Lluís Virgili, del qual aquest any Lleida commemora el centenari del seu naixement.