Glòria Francino, acadèmica del català a Aragó

La filòloga i escriptora ribagorçana Glòria Francino Pinasa, originària de Sopeira, va ser elegida el passat 12 de febrer membre de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i s’incorporarà a l’Institut Aragonès del Català. En sessió extraordinària a Saragossa, el ple de l’Acadèmia va votar per ocupar una vacant en l’àmbit lingüístic del català a Aragó. Després de la presentació de candidatures, avalades almenys per un terç dels membres del ple, la proposta de Glòria Francino va ser triada per unanimitat. Amb aquesta elecció, Francino continuarà impulsant el compromís d’aquesta institució amb la diversitat lingüística d’Aragó i, en particular, amb la investigació i difusió de la llengua catalana parlada al territori aragonès.

La trajectòria professional de Francino, llicenciada en Filologia Hispànica (1980) i Catalana (1985), ha estat marcada per la docència, que ha exercit com a professora de Llengua i Literatura a Secundària, de la qual és catedràtica des del 2008. Compromesa amb la llengua catalana a Aragó, és defensora activa del català ribagorçà, membre del Centre d’Estudis Ribagorçans i col·laboradora de publicacions com Temps de Franja, Ripacurtia i Sopeira. Revista d’Amics de l’Alaó. En l’àmbit literari, ha publicat narracions de ficció en antologies i estudis sobre la llengua i l’onomàstica ribagorçana.