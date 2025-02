‘Parenostre’, el film sobre Jordi Pujol i el seu delicte fiscal, s’estrena el 16 d’abril

Publicat per Europa Press Creat: Actualitzat:

La pel·lículaParenostre, sobre la gestió de la crisi pels diners a Andorra per part de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seua família, s’estrenarà el 16 d’abril en cines. Aquesta cinta de Filmax ha estat dirigida per Manuel Huerga i està protagonitzada per Josep Maria Pou, amb Carme Sansa en el paper de Marta Ferrusola. El film, que suposa la tornada al cine de Huerga des de Salvador, compta amb guió del periodista i historiador Toni Soler, van informar ahir les productores Minoria Absoluta, Lastor Media, Vilaüt Films i Last Minute AIE.

En el repartiment figuren també Pere Arquillué, David Selvas, Sílvia Abril, Lluís Soler, Alberto San Juan i Antonio Dechent, entre d’altres.

El guionista i presentador televisiu Toni Soler va assegurar que Parenostre “és una pel·lícula valenta que no defuig cap polèmica, hi ha voluntat d’explicar uns fets històrics molt recents, mostrant tots els angles, incloent la corrupció sistemàtica, el debat sobre la independència, el balanç del pujolisme, l’actuació soterrada dels poders fàctics de l’Estat i les llums i ombres de la biografia de Pujol”.

L’acció s’inicia quan la família Pujol rep la notícia que la premsa està a punt de publicar informació sensible sobre la seua situació financera. “Van crear un comitè de guerra per aturar el cop i van fer tots els intents de parlar amb diferents persones per parar-lo”, va assenyalar Huerga.

La pel·lícula recrea la resposta de Pujol i el seu entorn i la manera d’enfrontar-se en públic i en privat a la situació. El llegat polític de Jordi Pujol va quedar en dubte arran de la confessió sobre el seu delicte fiscal. Una llarga trajectòria com a activista, com a president de la Generalitat i com a patriarca d’una família que va concentrar poder i influeix durant dècades.Parenostre és una història de pecats i penitències, de pares i fills, de poder i abús de poder, a l’ombra d’una de les figures més importants de la història contemporània de Catalunya.

Val a destacar en l’aspecte tècnic que, encara que l’acció de la pel·lícula succeeix en escenaris interiors i exteriors, la cinta ha estat completament rodada en interiors. Mitjançant l’ús de pantalles led i croma s’ha aconseguit recrear tota mena d’escenaris, tant interiors com exteriors, amb total realisme, en la primera producció a Espanya en què tècnicament s’ha fet íntegrament així.