L’actor Gene Hackman i la seua dona, trobats morts a casa seua

L’actor Gene Hackman, de 95 anys d’edat, guanyador de dos Òscar, i la seua dona, la pianista Betsy Arakawa, de 63 anys, van ser trobats morts aquesta matinada a la seua casa a Santa Fe, a Nou Mèxic, segons va confirmar la policia a la premsa local. El xèrif del comtat de Santa Fe, Adan Mendoza, va confirmar al Santa Fe New Mexican la notícia de la mort de l’actor de Hollywood i la seua esposa, així com del seu gos, sense especificar les causes de la mort.

Segons Mendoza, no hi ha de moment indicis d’una mort dolosa, però no va donar motius de la mort o les causes per la que parella ha mort. Eugene Allen Hackman, més conegut com Gene Hackman, va nàixer el 30 de gener de 1930 a la ciutat de San Bernardino, Califòrnia (EE. UU.).

Hackman, llegenda de Hollywood durant diverses dècades del segle XX, va guanyar dos premis Oscar pels seus icònics personatges a 'The French Connection' i 'Unforgiven", i es va convertir en un dels intèrprets més versàtils i populars de la seua generació.

El carismàtic actor, allunyat de les càmeres des del 2004, es dedicava a escriure novel·les i pintar quadres a la localitat nord-americana de Santa Fe (Nou Mèxic).

El mateix actor va explicar la seua vocació des de molt nen, inspirat en ídols cinematogràfics com James Cagney i Errol Flynn. Encara que també ha assenyalat que el que li va marcar definitivament va ser l’actuació del mític Marlon Brando a "A Streetcar Named Desire" (1951).

A començaments dels seixanta, quan ja tenia 30 anys, va començar a estudiar art dramàtic a l’escola d’interpretació Pasadena Playhouse de Los Angeles, i va arrancar la seua cursa artística.