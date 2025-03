Aitona enceta la campanya de la floració amb les primeres visites guiades als camps florits

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El municipi d’Aitona ha donat el tret de sortida aquest dissabte a la campanya de la floració dels arbres fruiters amb les primeres visites als camps tenyits de rosa i la Festassa Fruiturisme, un nou esdeveniment que combina gastronomia, música i solidaritat que posa en valor el territori i els productors locals. El bon temps ha anticipat la floració dels arbres fruiters, que es podran visitar fins al 22 de març.

L’Ajuntament preveu que més de 20.000 persones visitin el municipi al llarg de tres setmanes. Amb més d’una dècada d’història, Fruiturisme s’ha consolidat com un referent i ha evolucionat adaptant-se als nous models de turisme d’experiència per donar a conèixer la riquesa natural i cultural del municipi.

Aitona ha donat la benvinguda a la floració amb una de les activitats estrella de la campanya com ho són les visites als camps florits. El municipi compta amb 6.500 hectàrees, 3.500 de les quals amb arbres fruiters que aniran florint de manera esglaonada durant els pròxims dies. El primer autobús ple a vessar de turistes ha fet camí cap a les finques a les 12 del migdia. A càrrec de guies i pagesos locals, els visitants han conegut de primera mà el procés d’elaboració de la fruita i s’han fet fotografies enmig del mar rosa.

“És molt bonic i interessant de veure”, ha dit l’Ester, que ha vingut des de Tarragona. En la mateixa línia s’han expressat el Saúl i la Ildemari, que tot i viure a Lleida han dit que feia temps que tenien curiositat per conèixer l’activitat a la zona. Per la seva banda, la Mar de Navarcles (Bages) ha destacat que han visitat Aitona i la floració per celebrar de manera “especial” l’aniversari del seu fill.

El municipi també ha donat la benvinguda a la floració d’enguany amb la Festassa de Fruiturisme amb un programa que ha començat a les 10 del matí d’aquest dissabte amb una bicicletada infantil en benefici d’AFANOC. L’esdeveniment també ha inclòs un vermut electrònic, una calçotada popular amb la participació d’unes 400 persones i un concert a càrrec de ‘Les que Faltaband’.

Quatre setmanes de plena activitat

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, ha valorat de manera positiva la posada en marxa d’un any més de la campanya de Fruiturisme, tot i que la floració s’hagi avançat 5 dies més del previst. “Teniem la intenció de començar el dia 6. Vam obrir reserves el passat dilluns i aquest cap de setmana ja ens visiten 150 persones”, ha dit. Fins al dia 22 de març, Pujol confia que passin pel municipi unes 20.000 persones.

La campanya d’enguany contempla activitats centrades en les experiències entorn la floració com els tastos de vins, vermuts, tastos a cegues i maridatges a la posta de sol. Pujol ha destacat l’activitat ‘Nit de somni rosa’ de cara els dies 8 i 15 de març, on els visitants podran passejar de nit entre els arbres fruiters, música en directe i un tast de productes de proximitat. Així mateix, l’alcaldessa ha destacat altres activitats dedicades a les mascotes, com una sessió de ioga amb gossos.

Del 6 al 22 de març, el municipi també celebrarà la fira agroalimentària ‘Aitona, amb molt de gust’, on una trentena de paradistes locals oferiran els seus productes en el marc de la distinció de Catalunya com la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. D’altra banda, la programació també manté els èxits d’anteriors campanyes com ho són les bombolles per observar els estels als camps florits i les visites guiades al patrimoni del municipi.

Precisament pel que fa a l’àmbit cultural, aquest diumenge també s’inaugurarà l’exposició ‘PagesArt’ a la capella de Sant Gaietà, una mostra que reivindica la pagesia a través de l’art. Pel que fa a les activitats esportives, la XIII Caminada Popular que recorrerà els camps florits amb finalitats solidàries es durà a terme el dia 9 de març.

La programació en el marc de la campanya de la floració culminarà el dia 23 de març amb la tradicional caragolada solidària per recaptar fons per a les Germanetes dels Ancians Desemparats.

Transformació del turisme rural

Des dels seus inicis, Fruiturisme ha estat una aposta estratègica d’Aitona per donar a conèixer la seva riquesa natural i cultural. Amb més d'una dècada d'història, la iniciativa ha evolucionat i s’ha adaptat als nous models de turisme d’experiència. Tot plegat, amb una oferta d’activitats per connectar directament amb la terra, la pagesia i la cultura local. Així mateix, la campanya genera un impacte en l’economia local del municipi i dinamitza els sectors agroalimentari i de la restauració.