‘Anora’, la gran reina dels Oscars

El director d’‘Anora’, Sean Baker, el nom de la nit amb els seus quatre Oscars. - EUROPA PRESS Els quatre actors triomfadors dels Oscars amb les seues estatuetes: Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña i Kieran Culkin. - EFE Isabella Rossellini, Laura Dern, Demi Moore i Penélope Cruz. - EFE Ducol i Audiard, millor cançó per ‘El mal’, al film ‘Emilia Pérez’. - EUROPA PRESS La cantant Ariana Grande va lluir un singular vestit de Schiaparelli. - EFE L’actriu espanyola Paz Vega, a la catifa roja de la gala. - EFE El brasiler Walter Salles es va endur l’Oscar per ‘Aún estoy aquí’. - EFE

Anora va ser la gran triomfadora diumenge a la nit a Los Angeles (matinada d’ahir a Espanya) en la 97 edició dels Oscars després d’imposar-se en cinc de les sis categories a les quals aspirava, seguida de The Brutalist, amb tres premis, mentre que Emilia Pérez es va emportar només dos dels 13 guardons a què optava. La pel·lícula de Sean Baker, que retrata la història d’una stripper nord-americana que es casa amb el fill d’un oligarca rus, va aconseguir alçar-se amb els Oscars a millor pel·lícula, actriu protagonista (Mikey Madison) i direcció, guió original i muntatge, els tres per a Baker. De fet, Madison va donar la sorpresa al guanyar el que és el seu primer Oscar, competint amb Demi Moore (La sustancia), que era la gran favorita de la categoria. Durant el seu discurs, tant Baker com Madison van voler honrar les treballadores sexuals, com la protagonista del film, així com reivindicar més inversió per al cine independent.

The Brutalist, el drama de postguerra dirigit per Brady Corbet, va quedar en segon lloc, amb tres guardons que van incloure Adrien Brody amb el segon Oscar de la seua carrera a millor actor, a més dels premis a millor fotografia i a millor banda sonora. Per la seua part, el narcomusical Emilia Pérez, que arribava com la pel·lícula més nominada, es va veure durament afectat per la voràgine de crítiques arran del descobriment de vells missatges de tipus homòfob i racista de l’actriu madrilenya Karla Sofía Gascón al seu compte de X.

Encara que la cançó El mal va aconseguir un guardó que es donava per descomptat, es va quedar a les portes del reconeixement de l’Acadèmia a millor pel·lícula internacional, que li arrabassar el drama brasiler Aún estoy aquí. De la prova de foc que enfrontava la pel·lícula va sortir indemne l’actriu d’origen dominicà Zoe Saldaña, que es va emportar l’Oscar a millor intèrpret de repartiment, engrandint així la seua petja després d’haver-se alçat amb un Bafta i un Globus d’Or, entre altres premis.

Tot en una gala que va començar amb un homenatge a Los Angeles i un record als devastadors incendis del gener; en què hi va haver molt poques reivindicacions polítiques i que va tenir emotius moments musicals, com els dedicats a El mag d’Oz i a James Bond. A més d’un in memoriam amb un espai dedicat al recentment traspassat Gene Hackman.

Catifa vermella amb una gran absència i sense dards a Trump

Tres hores de catifa roja amb una desfilada per la qual van passar gairebé tots els nominats, però amb una gran absència, la de Karla Sofía Gascón. “Veurem”, va ser l’únic que va dir sobre les possibilitats de guanyar abans que s’anunciés que l’Oscar queia en mans de Mikey Madison per Anora. La cerimònia no va escapar a la polèmica dels tuits de l’actriu madrilenya: “Si has de tuitejar sobre els Oscars, em dic Jimmy Kimmel”, va fer broma el presentador, Conan O’Brien, amb referència al seu antecessor. La gala va passar de perfil pel context geopolític: l’única referència implícita a Trump es va rebre entre rialles quan el showman va afirmar sobre el film Anora que “per fi algú s’enfronta a un rus poderós”.