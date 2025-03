Sant Jordi se n’anirà als Camps Elisis per les obres a Ferran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Nou canvi d’ubicació per celebrar la diada de Sant Jordi a Lleida. Després de quatre anys amb parades de llibres, flors i entitats distribuïdes entre Francesc Macià i Ferran, els treballs de reforma a la rambla enviaran el mes que ve la festa del llibre i la rosa als Camps Elisis. Així ho va anunciar ahir la regidora de Cultura, Pilar Bosch, després de mantenir les primeres reunions preparatòries de la diada amb els representants del sector del llibre i la rosa a la ciutat. De fet, Bosch va explicar que es tracta d’una “proposta” que, de moment, llibreters i floristes van acceptar de “forma majoritària” ja que la rambla Ferran estarà en obres almenys fins el mes de juny. Amb aquest vistiplau dels protagonistes de la festa, la Paeria tancarà ben aviat el trasllat.

Però aquesta no serà l’única novetat. Bosch va assenyalar que la gran festa llibretera de l’any coincidirà als Camps Elisis amb el recuperat Rumm Festival, cita gastronòmica amb food trucks de productes de proximitat, l’última edició del qual es va celebrar el 2019. A més, com que aquest certamen tindrà lloc entre el dimecres 23 d’abril i el diumenge 27, la Paeria també proposarà als paradistes de Sant Jordi que, si així ho veuen oportú, allarguin la seua presència en els Camps Elisis durant aquestes cinc jornades. La regidora de Cultura va assegurar que “la majoria de paradistes veuen amb bons ulls aquest canvi”, malgrat que va recordar que, ja des de l’any passat, “alguns van manifestar la predilecció per situar-se davant dels seus locals –com es feia abans de la pandèmia– per no haver de duplicar esforços”.

Bosch va augurar una gran setmana de diada, amb un Rumm Festival amb més d’una vintena de food trucks, espais per a la música en viu i jocs infantils, i la possibilitat també d’estrenar per a activitats la planta baixa del remodelat Palau de Vidre. “Va en la línia de la filosofia de la Paeria, de posar en relleu conceptes com espais verds, gastronomia, sostenibilitat...”, va afegir.

■ La tercera edició del Lletra Petita, el festival de literatura infantil i juvenil de Lleida, organitzat per la regidoria de Cultura, se celebrarà dissabte 5 d’abril amb parades i activitats en el Pati de les Comèdies, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la sala Alfred Perenya.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch; la directora artística del certamen, Mertxe París, i la responsable de la biblioteca municipal de Pardinyes, Mireia Segarra, van presentar ahir l’àmplia programació del Lletra Petita, amb tallers literaris, de còmic i il·lustració, contacontes, un mercat de llibres i altres activitats relacionades amb la lectura, algunes d’acompanyades de música. Bosch va apuntar que el festival, “prèvia de Sant Jordi”, busca fomentar la lectura, que “cal impulsar des de petits”.