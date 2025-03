Sant Llorenç estrena el festival de música espiritual de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Llorenç va ser l’escenari ahir a la nit de l’estrena del primer festival de música espiritual de Lleida.De Llum i Tenebres, un projecte musical dirigit per Jordi Armengol i impulsat per la Fundació Horitzons 2050 de l’activista cultural lleidatà Antoni Gelonch, va arrancar la primera de les seues set cites previstes fins al 25 d’abril amb un concert de la formació Ensemble Cristóbal de Morales. Recentment guardonats amb un Premi Enderrock de la crítica al millor disc de música clàssica de 2024 per Ave Maris Stella –un enregistrament impulsat pel Museu de Lleida i Horitzons 2050–, el grup dirigit per Pere Lluís Biosca va interpretar un programa titulat El camí de l’Ars Nova al Renaixement, un viatge musical des de la missa de Barcelona (segle XIV) fins a la denominada escola francoflamenca de polifonia (segles XV i XVI).

La Catedral de Lleida, l’Auditori Enric Granados i l’Espai Orfeó seran altres escenaris d’aquest festival que té com a objectiu “ajudar amb aquesta música a reflexionar sobre el sentit de la nostra existència en el món contemporani, siguem o no creients”, com va destacar Armengol en l’acte de presentació del certamen.