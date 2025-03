Poesia de dones i sobre dones ‘sona’ a l’IEI

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El grup de recitadors de l’Ateneu Popular de Ponent va estrenar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs el nou cicle poètic Paraula Viva, amb una sessió protagonitzada per la literatura sobre dones escrita per dones, coincidint també amb els actes de celebració del 8M. El recital va combinar la lectura de textos d’autores com Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Abelló i Sylvia Plath, en els quals abordaven qüestions com la feminitat, la maternitat, l’amor, la violència o la identitat, entrellaçats amb fragments de Cançó de fer camí, de Maria-Mercè Marçal. I l’epíleg, la composició que donava títol al recital, Flor llaminera, de Mercè Rodoreda.

La pròxima cita del Paraula Viva tindrà lloc el 18 de març amb el recital poeticomusical Boscúria, en el qual l’escritoria i periodista del Vendrell Gemma Ventura llegirà poemes de grans referents com Wislawa Szymborska, Enric Casasses o Josep Carner, i el cantautor de Flix Xarim Aresté interpretarà cançons pròpies que parlen de la saviesa de rius, muntanyes i arrels. Precisament, el mateix dia 18 s’inaugurarà la cinquena edició del festival Poesia Lleida, que impulsa la Paeria, amb dos activitats a l’Auditori i al Cafè del Teatre.