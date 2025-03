La xarxa de museus de Lleida passa revista a Guissona

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va mostrar ahir el suport de la Generalitat als equipaments que conformen la Xarxa Territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran. Ho va fer en el marc de la comissió institucional anual, que es va celebrar al Teatre Ateneu de Guissona. En la seua primera reunió amb l’ens com a nova consellera, Hernández va afirmar que “tinc el ple convenciment que la riquesa cultural d’aquest municipi i del conjunt del país és una de les nostres principals fortaleses. La Generalitat és al vostre costat per avançar junts cap a una societat més culta, més crítica i més justa”.

La consellera de Cultura també va posar en relleu la funció de “gran utilitat i de servei” d’aquesta xarxa territorial museística així com la col·laboració “imprescindible” de la diputació de Lleida en la “preservació del patrimoni del país per posar-lo en mans de la ciutadania”.

Per la seua part, l’alcalde, Jaume Ars –en qualitat d’amfitrió de la jornada–, va celebrar que la reunió tingués lloc a Guissona per poder “compartir el dolç moment” del municipi amb les obres de construcció del nou museu en marxa. Ars va mostrar el compromís de l’ajuntament de Guissona amb el sector perquè “la cultura representa la qualitat de vida”. Val a destacar que en la reunió es va estrenar Oriol Saula com a representant del Museu Tàrrega Urgell en substitució de Jaume Espinagosa, que es va jubilar a finals de l’any passat.

La trobada va servir com a obertura del nou cicle de quatre anys, del 2025 al 2028, de la xarxa territorial de museus i per passar balanç de les activitats i accions desenvolupades durant l’exercici anterior. L’ens està format per 12 museus: el Museu de la Noguera a Balaguer, el Comarcal de Cervera, l’Ecomuseu de Les Valls d’Àneu, el Museu de Guissona, el de la Conca Dellà a Isona, el Museu de Lleida, el Morera, el Museu Catedral de la Seu d’Urgell, el Diocesà i Comarcal de Solsona, el Museu Tàrrega Urgell, l’Hidroelèctric de Capdella i el Musèu dera Val d’Aran a Vielha.