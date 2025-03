Estrena mundial de Ravel ‘gràcies’ a Ricard Viñes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La New York Philarmonic estrena avui Sémirami, una obra del compositor francès Maurice Ravel l’autoria del qual es va poder confirmar gràcies al diari inèdit del pianista lleidatà més internacional, Ricard Viñes, com ja va avançar SEGRE el mes passat. Precisament, aquest any es commemora el 150 aniversari del naixement dels dos músics i el comissari de l’Any Viñes, Màrius Bernadó, ha estat l’artífex de la confirmació de l’autenticitat d’aquesta peça de Ravel, que data del 1902. En concret, la pàgina del diari inèdit de Viñes es troba exposada aquests dies al David Gefren Hall, seu de la New York Philarmonic.

El repertori estarà dirigit per Gustavo Dudamel i comptarà com a solista amb la pianista xinesa Yuja Wang. En total, s’han previst quatre concerts des d’avui fins diumenge.