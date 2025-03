El festival Algoritmo de Lleida es consolida com a tardeig

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El festival Algoritmo torna el dissabte 5 d’abril al Turó de la Seu Vella de Lleida en el marc de la sisena edició. En aquesta ocasió, incorporarà per primera vegada al seu cartell d’artistes Luca Feller, DJ resident a Moët Lounge de Baqueira-Beret. L’acompanyaran els discjòqueis Kctus i el ja habitual Srxmas. El festival es prolongarà des de les 17.00 fins a les 23.00 hores i les entrades es poden adquirir al web forvenues. com. Des dels seus inicis, l’Algoritmo ha reunit més de 8.000 assistents i s’ha consolidat com a tardeig de referència a la Seu Vella.