Balaguer cita 300 alumnes de música de Catalunya

L’edició número 13 del Cantaxics, el projecte dirigit als alumnes més joves dels centres de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), es va estrenar ahir a Balaguer, per primera vegada a Ponent, en una jornada que va reunir al Teatre Municipal de la capital de la Noguera uns 300 alumnes d’entre 3 i 8 anys. Formacions corals i instrumentals de les escoles participants, entre les quals l’Escola Municipal de Música de Balaguer, amb una trentena d’alumnes, van estrenar la cantata d’aquesta edició, basada en el conte El senyor Bon Jan i el barret màgic, escrit per Manel Justicia, amb il·lustracions de Núria Castro, música d’Anna Roig i arranjaments de Carles Sanz. Com cada any, també es va presentar el llibre de la cantata, que inclou la lletra de les cançons i les partitures i els codis QR per accedir a iTunes i Spotify i poder descarregar-les.

Val a destacar que l’enregistrament d’aquestes cançons va anar a càrrec de l’Escola de les Garrigues, amb un grup d’alumnes d’entre deu i dotze anys que es van desplaçar a Barcelona per gravar-les a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

D’altra banda, el director de l’Escola de Balaguer, Xavier Monge, va avançar a Ràdio Balaguer l’oferta de l’ACEM per convertir el Teatre Municipal en la seu permanent a Ponent del Cantaxics.