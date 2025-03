Arranca la temporada de la Passió de Cervera amb un escenari renovat

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Passió de Cervera ha tornat a aixecar el teló i, en aquesta ocasió, ho fa estrenant escenari, després de sis mesos d’obres al Gran Teatre. La modernització de l’equipament donarà agilitat a un espectacle de més de 500 anys d’història. Les representacions s’allargaran fins al pròxim 18 d’abril amb un total de sis funcions.

La Passió de Cervera va arrancar ahir la temporada de representacions del misteri pasqual, un dels espectacles més multitudinaris i antics d’Europa i que té més de 500 anys d’història. Una de les principals novetats d’aquesta edició ha estat l’estrena del nou escenari. Segons una de les directores de la Passió, Mariona Dalmases, “tota la plataforma de l’escenari central s’ha renovat, ha facilitat el muntatge de les escenografies i s’ha reduït el soroll”, va explicar. D’aquesta forma, l’espectacle ha guanyat en agilitat i culmina així la dinamització de l’obra que ha impulsat la direcció artística en els últims anys. El temps de representació es va reduir en l’edició anterior i ara té una durada de tres hores amb dos descansos de deu minuts cada un.

Les obres de l’escenari també van obligar a canviar l’última escena, la de la resurrecció. L’estructura que hi havia anteriorment s’ha desmuntat i Jesús ressuscita d’una altra manera després d’un fort terrabastall, que resulta impactant per a l’espectador.

Una altra de les principals novetats d’aquesta edició és que el paper de Judes té un nou actor, el veí de Cervera Òscar Aldomà, que ja havia participat anteriorment en l’obra. “Sense Judes no hi hauria traïció, és un paper molt important i divertit (...) per a mi la Passió és una tradició, un gran espectacle. Tothom hauria de participar en l’obra almenys una vegada a la vida”, va assegurar. Els seus fills Biel i David també fa anys que hi participen. D’altra banda, com a protagonistes, en el paper de Jesús continuen Xavier Lozano, que ja porta deu anys, i Arnau López, per segon any.

Entre l’equip artístic i el tècnic la Passió mobilitza al voltant de 200 persones. La crida d’actors joves va donar els seus fruits i segons Dalmases “estan molt motivats, ells seran el planter de la Passió”. Entre l’elenc d’actors també hi ha persones amb discapacitat gràcies a un programa d’inclusió amb l’Associació Alba.

Com en l’edició anterior, la direcció artística és coral i està formada per Mariona Dalmases, Gemma Palà, Tate Bonjoch, Jaume Mercadé i Jaume Rossich.

Les representacions de la Passió compten amb una mitjana de 300 espectadors i en alguns dies com el Divendres Sant hi pot arribar a haver 700 persones. Hi ha cinc funcions previstes més els pròxims 22 i 29 de març, i el 5, 12 i 18 d’abril. En aquestes ocasions, a diferència d’ahir, seran de tarda, de les 16.00 a les 19.30 hores. Les entrades es poden comprar online.

La presentació de la Temporada de Passions del 2026, a Cervera

La presentació de la Temporada de Passions del 2026 se celebrarà a Cervera dins dels actes per commemorar el mil·lenari de la ciutat. Es va anunciar el passat 2 de març a Montserrat en la presentació conjunta que organitza la Federació Catalana de Passions per donar el tret de sortida de la representació d’aquest espectacle per tot el territori.

La història de la Passió de Cervera es remunta a l’any 1477 i és una de les més antigues d’Europa. Davant de la importància històrica i social, l’any 1969 les representacions de la Passió de Cervera es van declarar com a Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra.