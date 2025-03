El Poesia Lleida, en una casa romana

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La cinquena edició del festival Poesia Lleida va arrancar ahir entre les parets d’una casa romana de fa gairebé dos mil anys. Entre els grans carreus de pedra de les restes arqueològiques de la domus romana que s’amaga al subsol de l’Auditori Enric Granados, el públic va gaudir d’un singular recital a càrrec d’una dotzena d’integrants del Col·lectiu Grup de Poesia del Cercle de Belles Arts. Va ser una ocasió magnífica per combinar patrimoni històric i cultural en l’inici del festival, que es desenvoluparà fins diumenge amb una vintena de propostes. Anton Not, comissari de l’esdeveniment literari juntament amb la fotògrafa Iolanda Sebé, va destacar que “en els temps que corren, una setmana de poesia a la ciutat és motiu d’alegria perquè sempre és important poder gaudir de la cultura, la sensibilitat i la llengua”. El Poesia Lleida també es visibilitza aquests dies a la via pública de la ciutat amb versos d’autors lleidatans en tanques publicitàries de gran format i amb la reproducció dels seus textos poètics també en cartells de vinil en fins a 500 aparadors comercials.

En el marc del festival, el Cafè del Teatre va acollir la presentació de la nova editorial lleidatana La Biennal, impulsada per Natàlia Virgili, i del primer llibre d’aquest segell, La memòria del cos, de la saragossana Patricia Almarcegui.

D’altra banda, l’Institut d’Estudis Ilerdencs va continuar celebrant també el Dia Mundial de la Poesia (que es commemora divendres) amb el cicle Paraula Viva. En aquesta ocasió, amb el cantautor de Flix Xarim Aresté i l’escriptora del Vendrell Gemma Ventura en el recital poeticomusical Boscúria.