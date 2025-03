Uns 1.200 alumnes de Primària, al festival Mil Maneres d’Alcoletge

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Uns 1.200 alumnes de Primària de diversos centres educatius de les comarques de Lleida –uns 200 més que l’any passat– gaudiran del 23 al 25 d’abril dels tallers i activitats escolars prèvies del festival Mil Maneres d’arts escèniques, que organitza l’ajuntament d’Alcoletge el cap de setmana del 25 al 27 d’abril i que en aquesta ocasió estarà dedicat al teatre inclusiu. Els tallers escolars estan dissenyats per alumnes de la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, amb la guia del professorat del centre i del dramaturg Jaume Belló, responsable de la companyia La Màxima-Fundació Privada Ilersis.

Durant la presentació d’aquesta activitat ahir a la UdL, els organitzadors van destacar que l’objectiu és utilitzar i transformar el teatre en una eina educativa per a la inclusió social i la diversitat funcional. Durant dos mesos, uns 120 alumnes del grau d’Educació Infantil i del doble grau en Educació Infantil i Primària es formen en dinàmiques teatrals, plàstiques, musicals, corporals i comunicatives, així com educatives, que els permetran conduir els tallers que oferiran als escolars. L’alcalde d’Alcoletge, Josep Maria Gras, va afirmar que “la col·laboració amb la UdL és un pas més per poder oferir el Mil Maneres, un festival de referència a Ponent”.