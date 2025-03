L’Institut Màrius Torres de Lleida desplega un cartell d'uns 40 metres ple de poesia als seus passadissos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Alumnes de Creació Literària de 1r de Batxillerat de l’Institut Màrius Torres de Lleida han celebrat la Setmana de la Poesia amb un cartell de 38,5 metres de versos que van desplegar aquest dijous en un dels passadissos del centre per sorprendre la resta dels seus companys. La iniciativa parteix de la professora Esther Riba en una formació impartida per la poeta gallega Claudia G. Caparrós, que va tenir lloc a l’espai de pensament crític Crisi ubicat a Barcelona. A classe, els alumnes van treballar poemes com La paz, la avispa, el taco, las vertientes de César Vallejo, i Sacred Emily de Gertrude Stein, i van crear les seues pròpies versions inspirades en aquestes obres.