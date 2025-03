‘Cap Butaca Buida’ de rècord, amb 71.441 espectadors

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La segona edició de la campanya de difusió teatral Cap Butaca Buida va aconseguir mobilitzar ahir 71.441 espectadors a tot Catalunya –uns 16.000 més que l’any passat–, marcant així un nou rècord de públic en un sol dia. La jornada es va celebrar amb 217 teatres i sales adherides, 16 de les quals en tretze localitats de Ponent. Els organitzadors d’aquesta singular iniciativa promocional, l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), juntament amb Time Out i 3Cat, van aplaudir ahir a la nit que el Cap Butaca Buida hagi servit per situar Catalunya com el primer país amb aquest rècord mundial. La presidenta d’Adetca, Isabel Vidal, va celebrar l’èxit d’aquesta nova edició, que ha demostrat “la passió” que hi ha pel teatre. En l’acte de clausura d’aquesta gran festa del sector teatral, a la qual va assistir també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, Vidal es va felicitar per haver assolit l’objectiu “somiat” d’aconseguir un rècord mundial. El públic va gaudir d’una àmplia oferta teatral, que va incloure unes 250 produccions, des de grans espectacles fins a muntatges de petit format, passant per teatre clàssic, contemporani, familiar i musical.

A Lleida s’hi van sumar l’Auditori Enric Granados, amb un espectacle musical de percussió llatina a càrrec del grup Artixoc, dirigit al públic familiar, i el Teatre de la Llotja, amb el nou muntatge del clàssic Tirant lo Blanc, dirigit per Joan Arqué a partir d’una adaptació de l’escriptor Màrius Serra. De fet, va ser l’última representació de la gira d’aquesta obra després de la seua estrena al passat Festival Grec i la temporada al Teatre Romea de Barcelona.

A les comarques de Lleida també es van sumar a aquesta iniciativa Lo Casino d’Alcarràs, La Unió d’Alpicat, L’Abadia d’Arbeca, el Cubbtural d’Artesa de Segre, el Teatre Municipal i La Mercantil de Balaguer, el Gran Teatre de la Passió de Cervera, l’Ateneu de Guissona, el Teatre Foment de Juneda, el Teatre-Cine Guiu i la sala L’Única de la Seu, el Teatre Ateneu de Tàrrega, l’espai cultural La Lira de Tremp i la sala Era Audiovisuau de Vielha.

En total, estava prevista la participació de cinc espais escènics més que el 2024, amb una oferta del voltant a les 4.000 localitats, el doble que l’any passat. En aquella primera edició, uns 1.500 espectadors es van sumar al Cap Butaca Buida a les sales lleidatanes.