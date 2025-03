‘Combat’ literari al festival Poesia Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El festival Poesia Lleida va entrar ahir en la recta final amb un peculiar combat literari al Teatre de l’Escorxador a mitja tarda entre dos púgils estilístiques de nivell, les escriptores i poetes barcelonines Anna Pantinat (1977) i Blanca Llum Vidal (1986). Com van assenyalar els comissaris del certamen, Anton Not i Iolanda Sebé, es tractava d’un combat en el qual sempre hi ha una sola vencedora: la poesia mateix. En el marc del festival, Vidal tenia previst arrancar la jornada sabatina al migdia a la llibreria Caselles presentant el poemari Tan bonica i tirana (Proa), amb el qual la poeta catalana va guanyar al desembre l’última edició del Premi Carles Riba, en la Nit Literària de Santa Llúcia.

El Teatre de l’Escorxador va tancar la programació del dia amb el recital poeticomusical All that jazz, a càrrec de la poeta i gestora cultural valenciana Àngels Gregori, un espectacle basat en un dels seus últims poemaris, Jazz (Proa, 2023).

El Poesia Lleida posarà el colofó avui diumenge amb unes altres tres cites al Cafè del Teatre. Val a recordar que l’organització ja ha anunciat la suspensió davant de la previsió de pluja de la ruta literària per la ciutat aquest matí en homenatge a la poeta Rosa Fabregat, morta al desembre. Així, al migdia està previst un concert del duo mallorquí Jansky –activitat de l’Any Llompart, el centenari del poeta i assagista fundador de l’Obra Cultural Balear–; a les 19.00, recital d’Amat Baró, en una performance amb Matías López i la banda de jazz d’Eloi Peralta; i a les 20.00, Carles M. Sanuy recitarà Els versos del present, amb obra inèdita.

D’altra banda, les Borges Blanques va celebrar divendres el Dia Mundial de la Poesia combinant literatura i música i amb voluntaris llegint el poema Desamor, de Llompart, en diferents llengües.