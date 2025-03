Nou reconeixement per a la companyia teatral lleidatana Campi Qui Pugui

Nou reconeixement del teatre professional per a la companyia lleidatana Campi Qui Pugui i el seu més recent muntatge de sala, Matres. La companyia fundada el 2007 per Jordi Pedrós i Cristina Garcia va rebre dilluns a la nit al Teatre Romea de Barcelona el Premi de la Crítica d’Arts Escèniques en la categoria d’espectacle per al públic familiar.

Una distinció que arriba just un mes després que el certamen professional de referència a Espanya en l’àmbit infantil i familiar, la fira FETEN de Gijón, els atorgués el premi a la millor autoria també per Matres. A més, aquesta obra està inclosa en l’exclusiva llista de 21 candidates de tot el país al Premi Max de teatre infantil, juvenil o familiar, les finalistes del qual es donaran a conèixer pròximament.

L’endemà de recollir el premi, Pedrós i Garcia es van mostrar “feliços i superencantats”. “La veritat és que veure com ens van premiar a Gijón i ara la crítica teatral catalana fa com una mica de vertigen”, va reconèixer sobre els guardons l’actor de Castellserà Jordi Pedrós. “Quedar finalista o guanyar ara el Premi Max ja seria el colofó”, va augurar el codirector de Campi Qui Pugui, amb un punt d’esperança: “Mai se sap!”

De moment, no paren amb Matres, un relat sobre la pèrdua de la mare en la infància, en un muntatge en el qual les dificultats i l’humor conviuen amb naturalitat. La setmana vinent té previst representar l’obra en un altre certamen emblemàtic a Catalunya, la Mostra d’Igualada.

I ahir mateix es trobaven assajant el seu nou espectacle de carrer, Camelva, que estrenaran a la Fira de Titelles de Lleida al maig. “Després d’obres per plorar, ara teníem ganes de riure”, va afegir Pedrós.

‘El día del Watusi’ i el musical ‘Ànima’, triomfadors de la vetllada

El muntatge teatral El día del Watusi, de Los Montoya, Teatre Lliure i Festival Grec, va triomfar en els 27 Premis de la Crítica d’Arts Escèniques a l’aconseguir els sis guardons a què optava: els de millor espectacle; direcció i adaptació, a càrrec d’Iván Morales; i Enric Auquer, Raquel Ferri i Guillem Balart en les categories interpretatives. Àgata Roca es va emportar el guardó a millor actriu protagonista per L’imperatiu categòric. L’altre triomfador de la nit va ser el musical Ànima, del TNC, amb quatre distincions, entre les quals la de millor espectacle musical.