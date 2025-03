Borja Cobeaga, autor d’‘Ocho apellidos vascos’: “Soc millor guionista que director”

El donostiarra Borja Cobeaga (1977) reconeix que la seua tasca com a coguionista d’Ocho apellidos vascos “segurament serà allò pel qual seré sempre més reconegut”. Gairebé dotze anys després d’aquell gran èxit del cine espanyol, Cobeaga acaba d’estrenar la seua nova pel·lícula com a director i guionista, Los aitas, que ahir va presentar en una sessió de cinefòrum a les sales Screenbox Lleida.

“M’encanta connectar amb el màxim de gent possible on sigui, també a Lleida, per què no? Aprecio molt la màgia de la sales de cine, sobretot per als que fem comèdia, perquè si un riu la resta del públic s’encomana. I si aconsegueixo que tots riguin, doncs missió complerta. En un drama, si una escena determinada no emociona, no es nota, però en una comèdia, si llances un acudit i ningú riu a la sala, el silenci és terrible”, va explicar a SEGRE el director de títols com Pagafantas (2009), No controles (2010), Negociador (2014) i Fe de etarras (2017), i coguionista també d’Ocho apellidos vascos (2015) i Superlópez (2018).

Això sí, Cobeaga va admetre que “em considero millor guionista, se’m dona millor, però dirigir em diverteix molt perquè estàs sempre envoltat d’un gran equip; el guionista, en canvi, està sol a casa”. A Los aitas, el cineasta ha viatjat en el temps al seu Euskadi de finals dels 80, on uns pares acompanyen les seues filles en un viatge a Berlín: “Hi ha coses meues a la pel·lícula.

Les nenes tenen l’edat que jo tenia el 1989. No és una visió nostàlgica, sinó realista, amb uns pares a l’atur, cosa que deixa entreveure la reconversió industrial que va patir Bilbao en l’època.”