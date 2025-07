L’Esbaiola’t 2025, amb cartell de l’artista lleidatà Swen Schmitz

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’il·lustrador i artista urbà d’Ivars d’Urgell Swen Schmitz Coll, d’ascendència alemanya, és l’autor del cartell de la divuitena edició del festival Esbaiola’t d’arts escèniques de les Valls d’Àneu, que se celebrarà del 17 al 20 de juliol. L’organització va donar a conèixer ahir el cartell creat per aquest artista, conegut com Swen Art, en un encàrrec que segueix la línia de la filosofia estrenada l’any passat per l’Esbaiola’t de comptar per a la imatge del certamen amb obra d’il·lustradors i artistes catalans. En aquesta ocasió, Swen Art ha posat el punt d’atenció en el lloc on se celebra el festival, Esterri d’Àneu, que es veu representat pel campanar sobre el perfil de la localitat i el seu entorn natural. Una imatge en la qual la vaca bruna continua sent la protagonista del certamen.