Periodistes d'una revista japonesa especialitzada en viatges en cotxe visiten la Seu Vella de Lleida

Shigeyuki Inoue i Masami Kurosawa, periodistes de la revista japonesa 'Plus Road Trip', especialitzada en viatges en cotxe, han visitat aquest divendres el Turó de la Seu Vella de Lleida. Han fet parada a la capital del Segrià com a participants d'una iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) que té com a objectiu promocionar el Grand Tour de Catalunya.

Mònica Terrado ha saludat els periodistes japonesos.Ajuntament de Lleida

La directora de Lleida Turisme (el departament de promoció turística de l’Ajuntament de Lleida), Mònica Terrado, ha acompanyat els periodistes durant la seua visita a la Seu Vella.