‘El fill pròdig’, la primera òpera sencera en català i totalment lleidatana

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La primera òpera sencera en català i escrita íntegrament per lleidatans ja és una realitat. Es titula El fill pròdig i l’estrena està prevista per al 16 de maig a les 19.00 hores a la Catedral de Lleida. Es tracta d’una peça dividida en tres actes, guionitzada per Anna Maria Prada, mezzosoprano del cor de la Catedral. Per la seua part, Joaquim Mesalles, mestre de capella i organista del temple, s’ha encarregat de la música. El Magatzem Cultural Els Armats de Lleida va acollir ahir l’acte de presentació de l’òpera i un assaig general. Josep Comes, president d’Els Armats, va assegurar que des de l’entitat han apostat per impulsar el projecte, que “compta amb cantants de primer nivell de corals lleidatanes”, va apuntar. Així mateix, una formació de cantaires de Granollers s’encarregarà de l’acompanyament coral de l’espectacle. L’òpera explica la història del fill petit d’una família que, després de moltes discussions amb el seu germà gran, decideix anar-se’n de casa. Les entrades es posaran a la venda pròximament i “estem oberts a patrocinis”, va explicar Comes.