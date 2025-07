Recopilen les anècdotes de ‘Tres llibreteres’ lleidatanes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tres llibreteres (ed. El Genet Blau) és el títol d’un llibre escrit en conjunt per les propietàries i gestores de tres llibreries lleidatanes: Estefania Reñé, de La Sabateria; Raquel Fontecha, de la irreductible; i Mertxe París, d’El Genet Blau. El llibre, que compta amb un disseny de coberta de l’artista lleidatana Sònia Alins, recopila una seixantena d’anècdotes plenes de màgia, humor i emoció viscudes per aquestes llibreteres al llarg de la seua carrera en les quals “el lector se sentirà interpel·lat i, potser reflectit”, asseguren. El pròleg de l’obra va a càrrec de Jordi Caselles, llibreter lleidatà durant més de quatre dècades.

La presentació del llibre està prevista el dijous 10 d’abril a les 19.30 hores a la nova seu d’El Genet Blau. De fet, aquesta llibreria abandonarà la seua actual ubicació, al número 62 de Blondel, per traslladar-se al 44 (un local molt més gran) de la mateixa avinguda. Per facilitar la mudança, demà (11.30 hores) han organitzat una cadena humana, a la qual conviden tothom per portar a terme el trasllat de llibres. París preveu aixecar la persiana del nou espai dijous vinent i la festa d’inauguració tindrà lloc divendres.