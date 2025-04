Tornen les visites al Molí d’Espígol

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Tornen les visites guiades gratuïtes al Molí d’Espígol de Tornabous, un dels principals jaciments ibèrics de Ponent. Les visites, impulsades per l’ajuntament i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, van arrancar ahir amb l’objectiu de difondre la importància d’aquesta ciutat ilergeta, un poble que habitava entre els rius Segre i Cinca. És possible, tot i que és una hipòtesi encara sense confirmar, que aquesta ciutat, coneguda com a Atanagrum, fos una de les seues capitals. Les últimes excavacions arqueològiques, efectuades l’abril de l’any passat, van determinar l’existència d’una porta d’accés al sector est, diversos trams de muralla i estructures defensives.