Experts debaten el futur del model agroalimentari i econòmic actual per fer-lo més innovador i sostenible

La jornada ‘La cultura arrelada a la terra’ del Congrés de Cultura Catalana ha reunit científics, antropòlegs, assessors per a la innovació tecnològica i econòmica i professionals del sector agroalimentari per abordar la continuïtat del model agroalimentari actual i les garanties d’alimentació.

L’acte, celebrat a l’Espai Orfeó de Lleida, ha posat sobre la taula la necessitat de repensar el model agroalimentari i econòmic actual amb una mirada cap a la innovació i la sostenibilitat. La trobada a la capital del Segrià s’emmarca en el congrés de Cultura Catalana, un procés col·lectiu que vol actualitzar el llegat de l’històric Congrés de 1975-1977 i adaptar-lo als reptes del segle XXI.

El futur agroalimentari ha estat l’epicentre del debat aquest dissabte a Lleida en el marc del Congrés de Cultura Catalana. L’acte ha aplegat una primera taula de debat amb especialistes com Antoni Palau, Teresa Botargues i Marta Quintana, els quals han plantejat qüestions com la gestió de l’aigua en l’agricultura, la valorització dels excedents agraris i ramaders com a motor econòmic i la necessitat d’un relleu generacional sostenible.

En aquest sentit, els professionals han considerat que cal aplicar polítiques a llarg termini i un model que tingui en compte la sostenibilitat, l’economia i la tecnologia. Així mateix, han posat sobre la taula el paper clau de les dones del món rural i la necessitat que la pagesia torni a ser un sector estratègic. El segon debat ha comptat amb la participació de Josep Ramon Sainz, Joan Gòdia i Víctor Falguera, els quals han reivindicat la iniciativa i la unió del sector agrari, i han defensat el paper dels pagesos en el model agroalimentari.

El Congrés de Cultura Catalana reuneix veus d’arreu dels Països Catalans per crear un espai de trobada i debat i repensar el futur del país i generar nous lideratges. D’aquesta manera, les jornades programades preveuen donar resposta a qüestions com la crisi climàtica la diversitat social, la preservació lingüística, el model educatiu i el rol de la cultura.