Alumnes del Gili actuaran al Liceu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una trentena d’estudiants de Batxillerat d’Arts de l’institut Gili i Gaya participaran el proper dia 30 en la representació de l’òpera El monstre al laberint, de Jonathan Dove, a la sala principal del Gran Teatre del Liceu. Serà la culminació del projecte educatiu Del laberint als Somnis, desenvolupat al llarg dels dos últims cursos acadèmics i que ha permès als alumnes submergir-se en el món de l’òpera i de les arts escèniques.

Es tracta d’una immersió en el procés creatiu d’un projecte operístic. Durant el primer any, els estudiants van treballar en la creació d’un projecte artístic propi inspirat en La Torre dels Somnis, una obra que explora el poder de la imaginació i el somni com a motor del canvi. Per a això, els docents especialistes en música i arts escèniques també van rebre formació específica per dirigir els estudiants en aquest procés.

I el segon any, els alumnes s’ha involucrat en la preparació d’El monstre al laberint, basada en l’aprenentatge pràctic, en què han treballat l’expressió vocal i corporal i la interpretació escènica sota la direcció de professionals del Liceu.

Aquesta òpera composta per Jonathan Dove i dirigida escènicament per Paco Azorín parteix del mite clàssic de Teseu i el Minotaur, però en aquesta versió s’estableix un paral·lelisme amb les migracions contemporànies.

D’aquesta manera, la història d’un grup de joves enviats a un laberint per enfrontar-se al seu destí es converteix en la metàfora de la recerca d’una vida millor per part de moltes persones refugiades. La direcció musical va a càrrec de Manel Valdivieso, i l’adaptació escènica ha transformat aquesta òpera en una creació col·lectiva en la qual centenars de joves de diferents instituts –el Gili i Gaya és l’únic de la província de Lleida– comparteixen escenari amb cantants solistes i músics professionals.

L’institut destaca que aquest projecte ha permès als seus alumnes millorar les habilitats artístiques en cant, interpretació i moviment escènic, desenvolupant-ne la creativitat i la confiança, fomentant el treball col·laboratiu i reflexionant sobre problemes socials actuals.