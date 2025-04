Concerts hidroelèctrics

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Els espais hidroelèctrics més emblemàtics de la demarcació de Lleida es tornen a convertir aquesta primavera en escenaris musicals gràcies al cicle Música a Contracorrent, que arriba a la seua tercera edició –que es va presentar ahir al Museu de l’Aigua de Lleida– amb quatre noves propostes entre els mesos d’abril i juny. Els concerts tindran lloc, com a la passada edició, a les centrals hidroelèctriques de Talarn i Camarasa, i el Museu de l’Aigua de Lleida. Aquest any, a més, s’afegirà al cicle la Colònia d’Enher del Pont de Suert. Així ho van revelar ahir les autoritats dels quatre municipis participants i l’Associació Pirineus.Watt, promotora de l’esdeveniment, que compta amb la col·laboració d’Endesa.

El cicle té com a objectiu fomentar el coneixement del patrimoni hidroelèctric, que ha transformat el paisatge rural de les Terres de Lleida, “perquè la ciutadania s’animi a visitar aquests espais que formen part de la nostra història”, va assegurar ahir la regidora de Cultura de la Paeria de Lleida, Pilar Bosch. Així mateix, el certamen pretén atreure el turisme “perquè qui ens visiti pugui gaudir del nostre entorn així com ho fem nosaltres la resta de l’any”, va afirmar Elisabet Lizaso, alcaldessa de Camarasa. Per la seua part, l’edil de Cultura de l’ajuntament de Tremp, Alba Moré, va apuntar que, durant el concert previst el dissabte 19 d’abril, el públic podrà degustar productes típics del Pallars com la cervesa La Masovera.