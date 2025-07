Jordi Armengol: «La cultura no és un luxe, és una necessitat»

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El 15 Festival de Pasqua de Cervera, dedicat a la música clàssica catalana, arranca avui amb el concert d’Aupa Strings i inclourà 15 actuacions i altres activitats fins al dia 19. El músic Jordi Armengol està al capdavant des del 2021.

Fa cinc anys que dirigeix el festival. Què li ha aportat?

Va ser el primer que vaig dirigir. Vaig estudiar musicologia i sempre m’he interessat per la recuperació de la música catalana (...) He descobert tot el que hi ha darrere dels concerts, tota la producció que no es veu.

Enguany es dedica a Juli Garreta.

Commemorem el 150 aniversari del seu naixement. És molt conegut per les seues composicions de cobla i sardanes. Té molt bona música simfònica i de cambra. Pau Casals estava enamorat de la seua obra. Quan va morir va dir que ell havia perdut un amic, però que Catalunya havia perdut un geni (...) Tenia una personalitat curiosa, no volia cridar l’atenció.

Era humil.

Sí, mai va voler protagonisme. En la conferència de Jordi Lara ens explicarà com era. El defineix com l’humil rellotger de Sant Feliu de Guíxols que va fer una música extraordinària sense tenir gaires estudis.

En el festival també s’estrenen dos obres de Carles Marigó. Què té en comú amb Garreta?

Els dos van crear música molt original. Diumenge hem programat el concert Garreta i Marigó: la música catalana un segle després amb l’orquestra Camerata de Música Catalana. Serà com un diàleg entre els dos artistes (...) És molt interessant que s’interpretin peces de compositors que són vius i puguin venir als concerts.

És una manera de valorar-los.

Exacte. Quan parlem de recuperar el patrimoni musical català no són tan sols compositors del segle XVII o XVIII, també hi ha música del segle XX i actual que no es toca i també val la pena conèixer-la.

Hi haurà estils diferents?

Sí, podem trobar jazz en el concert degustació de Mompou o un concert teatralitzat sobre la vida de Garreta. Tots tenen el seu què. En la inauguració de dissabte actuarà el Cor Infantil Amics de la Unió, un dels millors d’Europa. I amb els concerts de proximitat es descobreixen diferents espais de Cervera.

Costa atreure públic en un festival de música clàssica?

Sí, la música clàssica no és majoritària, però la programació crec que pot agradar a gent que està acostumada a anar de concerts i a gent que no.

L’any passat es va posar en dubte la continuïtat del festival. Les administracions haurien de donar més suport a iniciatives com aquestes?

La Paeria de Cervera al final ha cregut en el Festival de Pasqua i des de l’Institut Català d’Empreses Culturals també han augmentat la seua aportació fins al 60%. És un festival declarat d’Alt Interès Cultural. És l’únic dedicat íntegrament a compositors catalans de totes les èpoques. Fa anys que des del sector es reivindica que la Generalitat dediqui el 2% del pressupost a la cultura. La cultura és una necessitat.

Què ens aporta la cultura?

És el foment de l’esperit. Com més culta sigui la gent, més culta serà la societat. No s’ha de veure com un luxe, ha de ser accessible per a tothom. Això hem intentat amb el preu de les entrades.