Carla Simón competirà ara per la Palma d’Or de Canes

Carla Simón es va emportar el Goya a la millor direcció novella i el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua catalana amb el seu llargmetratge de debut el 2017, Estiu 1993. Amb la seua segona cinta, Alcarràs (2022), la cineasta barcelonina amb arrels familiars a Ponent va fer història guanyant l’Os d’Or de la Berlinale i, ara, el seu tercer llargmetratge, Romería, competirà per la Palma d’Or del festival de Canes. Així ho va anunciar ahir la productora María Zamora –fidel acompanyant de Simón en tota la seua aventura cinematogràfica– sobre aquest film produït i distribuït per Elástica, que arribarà a les pantalles de cine el 5 de setembre. La directora va reconèixer que li semblava una possibilitat “molt remota” que la seua tercera pel·lícula fos seleccionada a competició a Canes. “En general, el que faig és pensar que no. En aquest cas, que fos oficial em semblava una cosa molt remota. Llavors, quan et ve el sí, ja que ho celebres, i si és que no, doncs ja estàs una mica mentalment preparada”, va comentar. A la pel·lícula, la jove Marina, adoptada des de molt petita, viatja a Vigo per trobar-se per primera vegada amb la família del seu pare biològic, i la seua arribada retorna un passat ja enterrat. Per a Simón, aquest film té “una mica del to” d’Alcarràs i Estiu 1993, tancant una trilogia de memòria familiar. “Al final som la mateixa persona tota la vida”, va reflexionar. Entre altres films, Romería competirà a Canes amb Sirat, la quarta pel·lícula del gallec Olivier Laxe (O que arde, que ja va ser distingida el 2019 al festival francès).