Fantasia i realitat entre la boira

“Els lleidatans reconeixeran de seguida la ciutat de Rotunda”, el lloc on es mouen els personatges d’El pes de la boira (Pagès Editors), el debut novel·lístic del lleidatà Isaías Fanlo (1980), professor de Cultures Ibèriques Contemporànies a la Universitat de Cambridge, al Regne Unit. “És una novel·la de formació, amb molts personatges, el protagonista dels quals, un jove de 15 anys, aprèn a descobrir la seua identitat”, va explicar ahir a SEGRE unes hores abans de presentar el llibre a la llibreria La Fatal de Lleida. Això sí, Fanlo també va reconèixer que és com “un homenatge a la ciutat de Lleida”.

De fet, va afegir que “no volia que es digués Lleida a la novel·la, perquè no volia ser esclau del nom i així podia jugar més amb les històries, els records, els mites..., que m’explicaven les meues àvies, Carme i Isabel, de l’època de la postguerra”. I el nom triat, Rotunda, és d’allò més contundent. “Tant pel clima, amb dos estacions molt dures, hivern i estiu, i una primavera molt breu; i també per l’origen de la paraula redona en el llatí, perquè es tracta d’una ciutat de cercles concèntrics: el Turó, la ciutat urbana i l’Horta”, va explicar aquest doctor en Humanitats per la Universitat de Chicago i de llarga trajectòria en l’àmbit de la gestió cultural, per exemple, durant molts anys al Teatre Nacional de Catalunya.

A El pes de la boira, “la memòria històrica entra en col·lisió amb la fantasia en un relat ple de fantasmes de la Guerra Civil, que la boira em permet diluir entre fantasia i realitat; entre present, passat i futur..., per això la boira va carregada d’històries, records i personatges”, va afegir l’escriptor.

El 23 es recuperarà la tradicional xocolatada al Pati dels Tarongers i la missa de Sant Jordi, presidida per l’abat de Montserrat. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va presentar ahir la programació, subratllant que es reforçarà la presència de la diada a Madrid i també a les delegacions exteriors.

Robert Masip presenta ‘Lo petit príncep’ en lleidatà

Robert Masip va presentar ahir a la llibreria Caselles de Lleida l’acabada de publicar versió en lleidatà del clàssic El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry. Acompanyat a l’acte per l’escriptora Marta Alòs, Masip va parlar de Lo petit príncep, l’estrena en lleidatà d’un popular relat que compta amb més de 500 versions en sengles llengües de tot el món.

Diàleg Illa-Cercas en la diada de la Generalitat

La Generalitat obrirà la celebració de Sant Jordi el dia 22 amb una jornada de diàlegs i debats amb escriptors a través de videopòdcast que es retransmetran en directe. Un dels protagonistes serà el mateix president Salvador Illa, que conversarà amb Javier Cercas sobre cultura i tradicions.