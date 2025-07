El Mil Maneres d’Alcoletge més accessible

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Alcoletge acollirà del 25 al 27 d’abril la sisena edició del festival Mil Maneres d’arts escèniques, que en aquesta ocasió es desenvoluparà sota el lema Mil maneres de somiar. El certamen farà un pas decidit cap a l’accessibilitat plena amb un projecti dirigit a col·lectius amb discapacitats i capacitats diverses. Així es va destacar ahir en la presentació del Mil Maneres, en un acte encapçalat per l’alcalde, Josep Maria Gras, al costat del director artístic, Xavier Iglesias, entre altres responsables.

Entre les propostes del programa, l’espectacle Fly me to the moon, de Leandre Clown; teatre inclusiu amb Un conte enrere, de La Màxima; la instal·lació interactiva Els amics d’en Crusó, de Toc de Fusta; l’obra Un vestit nou per a l’emperador, de La Pera Llimonera, que incorpora llenguatge de signes, o la dansa i acrobàcia de 361 Grados, de Proyecto Tránsito, i H, de La Córcoles.