La Seu Vella busca sumar 400 ‘nous amics’

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

L’associació sense ànim de lucre Amics de la Seu Vella va presentar ahir la campanya Fes-te amic/ga de la Seu Vella. Ella et necessita! per captar nous socis. “Actualment, som uns 1.100 membres, una xifra que ens està costant molt superar. El nostre objectiu és arribar als 1.500 sobre el mes de desembre, especialment gent jove per assegurar el relleu generacional”, va afirmar Joan Ramon González, president de l’entitat.

“El monument necessita amics i amigues per donar-se a conèixer, tenir més difusió, acollir més actes, i fins i tot contribuir a aconseguir la distinció de Patrimoni de la Humanitat”, va explicar Jordi Mestre, vocal de l’associació. Per a la imatge de la campanya, han redissenyat una il·lustració d’Antonio Lacasa, dibuixada el 2002 amb motiu del 30 aniversari de l’associació.

La quota anual individual és de 25 euros, una quantitat que han mantingut des del 1998. “A causa que som una entitat d’utilitat pública, cada soci pot deduir l’IRPF d’aquesta aportació”, va apuntar la tresorera, Anabel Bernardó. A més, aquest últim any, “gràcies a les línies d’ajuda de la Generalitat, la deducció de la quota arriba al 95%. D’aquesta manera, el cost real de l’aportació individual es queda en 1,25 euros”, va assenyalar Bernardó. Per la seua part, empreses i personalitats jurídiques també es poden acollir a la mesura i tenir entre un 40 i un 50% de deduccions fiscals.

Els socis d’Amics de la Seu Vella poden disfrutar de beneficis com per exemple accedir gratis al monument o descomptes en activitats culturals, entre d’altres. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a amicsseuvella.cat.