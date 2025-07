Diàleg coral interreligiós a l’Auditori de Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Després de sengles actuacions a Terrassa i al Palau de la Música Catalana de Barcelona, la gira de Setmana Santa de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va arribar ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida per oferir l’espectacle musicocoral Un clam per la pau, en el marc del festival de música espiritual De Llum i Tenebres, que impulsa la Fundació Horitzons 2050. La formació orquestral, dirigida pel lleidatà Xavier Puig, va comptar amb el suport del Cor de Cambra de l’Auditori, a banda del Cor de Cambra de Granollers i la Coral Mixta d’Igualada, per interpretar un repertori que va culminar amb la missa L’homme armé - Una missa per la pau, del compositor gal·lès Karl Jenkins, una obra que combina el text de la missa catòlica amb la crida a l’oració musulmana, un fragment del Mahabharata hindú i diferents textos antibel·licistes. El programa també va incloure els Chichester Psalms de Leonard Bernstein o l’Adagio/Agnusdei de Samuel Barber, entre altres peces. El festival De Llum i Tenebres culminarà el 25 d’abril a Sant Llorenç amb la Missa de Glòria de Pau Casals a càrrec de la Coral Càrmina.