La ‘bíblia’ de Freddy Krueger: un lleidatà reuneix a ‘Freddymanía’ l’univers del carismàtic personatge de terror

“Freddy Krueger és un bon amic”, assegura somrient l’actor, director i editor lleidatà José Mellinas. “I Robert Englund –l’actor que el va encarnar a Malson a Elm Street– és una persona meravellosa”, afegeix. Mellinas els coneix molt bé tots dos. Tan bé que acaba de publicar una autèntica bíblia de més de 900 pàgines sobre una saga de pel·lícules de terror (fins a 9 entregues) que va impactar ja en l’estrena el 1984 i que, des d’aleshores, ha creat un fidel club de seguidors d’aquell singular assassí en sèrie, amb guant de ganivets afilats, que mata les víctimes en els seus somnis i els causa així la mort en el món real.

“Quan vaig veure per primera vegada la pel·lícula, tot just amb cinc anys, em va enamorar el personatge”, assegura Mellinas. “No em feia por, sinó que em van fascinar els efectes visuals i la imaginació d’aquesta història.” Tant que ja fa anys que donava voltes a la idea d’escriure “un llibre sobre Freddy i la pel·lícula, que no existia en el mercat espanyol”. El resultat és Freddymanía. Las crónicas de Elm Street (Applehead), “si no l’obra definitiva, almenys sí que és la més documentada, amb més d’un centenar de fotos i plena d’anècdotes i històries sobre la saga”, confirma l’autor sobre un contundent volum també amb informació exhaustiva sobre cada pel·lícula i fins i tot sobre escenes descartades en el seu dia i crítiques dels films gairebé escena a escena.

A més, l’edició coincideix amb el 40 aniversari de l’estrena de la pel·lícula de Wes Craven a Espanya, el 1985. “Per a mi, Freddy és el personatge més carismàtic del cine de terror contemporani, amb l’afegit de l’original que resulta el fet d’utilitzar els teus somnis mentre dorms per poder matar-te”, comenta l’escriptor lleidatà.

El llibre és fruit, d’una banda, d’una exhaustiva recerca de material en hemeroteques de cine i, de l’altra, també de nombroses entrevistes a persones de l’equip de Malson a Elm Street, inclòs el mateix Robert Englund, “al qual no el preocupa en absolut que l’identifiquin des d’aleshores com a Freddy Krueger; al revés, fins i tot viu d’això com a convidat estel·lar en les convencions de fans, sobretot als Estats Units”.

Freddymanía, amb pròleg del cineasta lleidatà Jaume Balagueró i epíleg del director del Festival de Sitges, Àngel Sala, tindrà continuïtat a l’octubre amb un segon llibre i més material inèdit sobre l’univers Freddy Krueger.