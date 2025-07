El festival cultural i agroturístic de Lleida celebra l’última jornada de la segona edició a la Torreta de Joan Blanch

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La segona edició de L’Art a l’Horta va poder celebrar amb èxit ahir l’última jornada, a la Torreta de Joan Blanch de la partida de Grenyana de Lleida, després que la cita prevista per al 9 de març hagués d’ajornar-se per culpa de la meteorologia. El cicle cultural i agroturístic, organitzat per la regidoria de Cultura de la Paeria amb la col·laboració de l’Associació de Productors de l’Horta, tenia com a protagonista la floració.

La jornada d’ahir va començar amb un tomb històric agrari per la finca Blanch. “Visitem la séquia de Fontanet, que proveeix d’aigua la Partida de Grenyana i és un dels regs més antics de Lleida. La seua construcció es remunta a l’edat mitjana”, va explicar Joan Blanch, gerent de la finca Blanch i encarregat de conduir aquesta activitat. A més, la ruta va donar a conèixer “el cultiu de pera conference, ideal per a aquest tipus de camps, ja que compten amb una terra fèrtil i la humitat del riu”, va dir. Segons Blanch, el cicle és “una gran iniciativa per promocionar la gastronomia de l’Horta que crea una sinergia molt bona amb la cultura i l’escenografia”.

Així mateix, va tenir lloc un espectacle de clown, música i màgia per a tots els públics a càrrec de la companyia Sabanni, que es va convertir en una de les propostes més exitoses de la jornada. Es tracta de Kaboom, una peça participativa en la qual el seu protagonista, Sabanni, convidava els assistents a formar part dels diferents números provocant les rialles del públic.

Entre les altres propostes del certamen es troben dos instal·lacions sensorials: Si fóssim flors de Marga Socías –que convida el públic a passejar-se i a interactuar amb un jardí gegant elaborat amb materials reciclats– i El Circ dels Sentits de Mumusic Circus –una instal·lació immersiva que es pot explorar amb els cinc sentits–. D’altra banda, la Torreta de Joan Blanch també va acollir un espai de bar i degustació de melmelades amb la fruita de la finca Blanch i begudes de l’Horta.

Val a recordar que la segona edició del certamen es va estrenar el 30 de març a la Granja Pifarré, a la partida de la Caparrella.