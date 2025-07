Mor l'escriptor i Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa als 89 anys

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

ACN Barcelona - L'escriptor Mario Vargas Llosa ha mort aquest diumenge a Lima a 89 anys "rodejat de la seva família i en pau", segons ha confirmat la seva família. Novel·lista, assagista i dramaturg, va ser un dels escriptors més importants de la literatura contemporània. Autor d'una extensa bibliografia, va rebre nombrosos premis, entre les quals destaca el Nobel de Literatura. També va ser distingit amb el Príncep d'Astúries de les Lletres (1986), el Planeta (1993) i el Cervantes (1994).

Els fills han explicat que no es farà cap comiat públic, seguint les instruccions de l'escriptor, i confien poden tenir "la privacitat per acomiadar-lo en família i en companyia d'amics propers".Mario Vargas Llosa va néixer a Arequipa el 28 de març de 1936.

La seva carrera literària va començar el 1959 amb el llibre de relats 'Los jefes'. El seu reconeixement com a escriptor es va produir amb la publicació -a Barcelona- de 'La ciudad y los perros' (1962), obra per la qual va obterir el Premi Biblioteca Breve i, dos anys més tard, el de la Crítica.

A aquest primer èxit literari s'hi va sumar una extensa llista de títols, entre els quals destaca 'La casa verde'; 'Conversación en La Catedral' (1969); 'Pantaleón y las visitadoras' (1973); 'La guerra del fin del mundo' (1981); 'Lituma en los Andes' (1993); 'La fiesta del Chivo'; 'Travesuras de la niña mala' (2006); 'El sueño del celta' (2010); 'La civilización del espectáculo' (2012) i 'El héroe discreto' (2013). També hi ha títols més recents com 'La llamada de la tribu' (2018); 'Medio siglo con Borges' (2020); 'Dos soledades. Un diálogo sobre la novela en América Latina' (2021); 'La mirada quieta (de Pérez Galdós)' (2022); i 'Un bárbaro en París. Textos sobre la cultura francesa' (2023). L'octubre del 2023 va publicar l'última novel·la, 'Le dedico mi silencio', obra amb la qual s'acomiadava de la ficció. Algunes de les seves novel·les s'han portat a la pantalla gran.

L'any 1993, Vargas Llosa va publicar les seves memòries, 'El pez en el agua' (1993), una crònica de la seva aventura política entre els anys 1987 i 1990, quan es va presentar com a candidat a les eleccions presidencials del Perú. El setembre del 2017 va publicar 'Conversación en Princeton', un volum que recull el curs sobre literatura i política que l'escriptor va fer amb Rubén Gallo en la universitat americana. Les seves obres completes han estat editades a Espanya i en onze volums per Galaxia Gutenberg.

L'escriptor peruà va desenvolupar una extensa tasca com a articulista durant més de 60 anys, amb col·laboracions en diversos mitjans de comunicació. La seva columna 'Piedra de toque' sha publicat regularment a 'El País' fins fa dos anys.

Llicenciat en Lletres i Dret a la Universitat Nacional Major de Sant Marcos de Lima, al Perú, va obtenir el doctorat en Filosofia i Lletres per la Universitat Complutense de Madrid amb una tesis sota el títol 'García Márquez: historia de un deicidio' (1971). Va ser professor en diverses universitats del Regne Unit, els Estats Units, Puerto Rico, Alemanya i Espanya, i president del Pen Club Internacional entre el 1976 i el 1979.

Va rebre més de vuitanta doctorats honoris causa per universitats de tot el món. L'acadèmic tenia doble nacionalitat (peruana i espanyola) des del 1993 i era membre de l'Acadèmia Peruana de la Llengua des del 1975 i de l'Espanyola des del 1994. També va ingressar a l'Acadèmia Francesa el 2021, quan es va convertir en el primer escriptor de parla hispana a la institució. El 2014 es va celebrar a Lima la primera Biennal de Novel·la Mario Vargas Llosa, que va culminar amb l'entrega d'un guardó literari amb el seu nom.

Durant el procés independentista, l'escriptor -pròxim a Ciutadans- va esdevenir una de les veus internacionals més crítiques amb el procés i va ser una de les cares visibles de la manifestació a favor de la unitat d'Espanya a Barcelona.

Sense cerimònia de comiat

"La seva partida entristirà els seus parents, els seus amics i els seus lectors, però esperem que trobin consol, com nosaltres, en el fet que va gaudir d'una vida llarga, múltiple i fructífera; i deixa enrere una obra que li sobreviurà", afirmen els seus fills en un missatge a les xarxes socials.