La ‘processó’ literària de Sant Jordi

A deu dies amb prou feines per a Sant Jordi i en plena arrancada de la Setmana Santa, Lleida va viure ahir una altra processó, la dels autors a la caça de lectors per dedicar-los les seues novetats. Sis escriptors amb llibres del Grup 62 van protagonitzar les primeres firmes col·lectives de llibres de cara a la diada, en dos estacions que van recórrer de forma consecutiva a partir de les 17.00 hores: primer a l’Abacus i, una hora després, a la llibreria Caselles, amb taules instal·lades a l’exterior, en ple carrer Major, desafiant la pluja que poc abans havia fet acte de presència.

Autors veterans en aquests combats, com la lleidatana Maria Barbal (amb una nova novel·la, Peripècies), Ramon Solsona (El carrer de la xocolata) o Borja de Riquer (La memòria dels catalans), van compartir firmes i contacte amb els seus lectors al costat de la directora de SEGRE, Anna Sàez (amb l’èxit ja de vendes L’enverinadora, llibre que va per la segona edició), David Bueno (flamant guanyador de l’últim Premi Josep Pla de narrativa amb L’art de ser humans) i el mediàtic Toni Cruanyes, el periodista de TV3 que firma La dona del segle.

Els sis es van mostrar encantats de participar en aquesta litúrgia prèvia de cara a un Sant Jordi per al qual tots van expressar un desig unànime: que no plogui i que es converteixi un any més en la gran festa del llibre a Catalunya.

Precisament, David Bueno figurava ahir a una setmana de la diada en segona posició en el rànquing de més venuts en no-ficció en català amb L’art de ser humans, segons el Gremi d’Editors de Catalunya, només darrere d’Entre el paradís i l’apocalipsi, de Xavier Sala i Martín. En ficció, els líders eren Joël Dicker (La catastròfica visita al zoo) i Xavier Bosch (Diagonal Manhattan).