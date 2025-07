El passat, present i futur del Congrés de Cultura Catalana, a debat a Farrera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Centre d’Art i Natura de Farrera, al Pallars Sobirà, va acollir dilluns el debat Passat, present i futur del Congrés de Cultura Catalana, per abordar la trajectòria del Congrés com a motor de renovació dels imaginaris nacionals del catalanisme contemporani. L’acte va comptar amb Oriol Nel·lo, geògraf i participant actiu en el Congrés històric del 1975; Mariona Lladonosa, politòloga i doctora en Sociologia, i Esteve Plantada, director de la proposta del nou Congrés de Cultura Catalana. “L’històric Congrés va ser una aposta per la construcció nacional, sensible a la realitat i a la diversitat que conformava la Catalunya d’aquell moment”, va explicar Lladonosa.

Nel·lo va destacar que “moltes qüestions sobre equilibri territorial van quedar superades, però d’altres no. Al Pirineu encara hi ha reptes que perduren i que el nou Congrés hauria d’abordar”.

Per a Plantada, “el nou Congrés és un espai que proposa accions pròpies però, sobretot, que vol acollir la tasca i la veu dels col·lectius que ja estan treballant i que es plantegen tots aquestes qüestions i debats”.