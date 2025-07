Quatre Premis Clavé per a Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La setena edició dels Premis Anselm Clavé de cant coral a Catalunya han reconegut amb quatre guardons entitats i produccions lleidatanes d’entre les 17 categories de cultura popular distingides: la coral Joia de Maig d’Anglesola, la coral Shalom de Lleida, l’espectacle Biterna estrenat al Dansàneu i l’Ensemble Cristóbal de Morales pel disc del Museu de Lleida i la Fundació Horitzons 2050. Aquests premis, que organitza la Federació de Cors de Clavé, van reconèixer produccions, treballs, personalitats, entitats i projectes que van destacar en l’àmbit del cant coral i de la cultura popular al llarg del 2024 i que s’entregaran el proper 9 de maig en una gala a Gurb (Osona).

Així, el jurat va premiar la coral Joia de Maig d’Anglesola (Urgell) en la categoria de millor trajectòria “per animar i mantenir viva una coral en un entorn rural al llarg de 75 anys”. En corals infantils, va reconèixer la tasca de la Coral Shalom de Lleida, pel “seu pes històric, pel compromís i per la innovació constant”.

El millor espectacle de cultura popular va ser per a Biterna d’IT Dansa, estrenat al passat festival Dansàneu. Finalment, el millor enregistrament discogràfic va ser, ex aequo, per a Cants d’un Ocell, de Johan Duijck, i Ave Maris Stella, de l’Ensemble Cristóbal de Morales. Aquest àlbum és fruit de la proposta de la Fundació Horitzons 2050 i el Museu de Lleida de gravar composicions del fons musical de la pinacoteca lleidatana.