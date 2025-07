El Govern organitza per primer cop a Lleida un acte institucional per celebrar la diada de Sant Jordi

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya organitzarà per primer cop a Lleida un acte institucional amb motiu de la diada de Sant Jordi. La commemoració tindrà lloc el dimarts 22 d'abril a les 18.45 al claustre de l'hemeroteca de la biblioteca pública de la ciutat. Durant l'acte s'oferirà l'espectacle multidisciplinari 'Emmascarament', basat en l'obra de Víctor Català, amb la ballarina Maria Mora i el músic Arnau Millà. Els dos artistes combinaran música en directe, dansa i literatura, i interactuaran amb el públic per convidar-lo a reflexionar sobre les identitats ocultes, les veus silenciades i la força de la literatura per transcendir en el temps.

L'espectacle vol redescobrir la figura de Caterina Albert, desvetllar la modernitat i vigència del seu pensament i fer valdre les aportacions de les autores clàssiques en la configuració de l'imaginari literari català. Alhora, proposa una reflexió sobre la lluita de les dones escriptores per trobar una veu pròpia i com el gènere influeix en la percepció i recepció de l'art i la literatura.

L'acte començarà amb una intervenció de la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que donarà pas a la projecció del missatge institucional de Sant Jordi a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa.