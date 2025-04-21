Set quilòmetres de retencions a l'A2 a l’Urgell en una operació tornada que ja ha tornat el 80% els vehicles a Barcelona
Uns 462.000 vehicles han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 de diumenge fins les 17 d’aquest dilluns en l’'operació tornada' després de les vacances de Setmana Santa.
Aquesta xifra és el 79,6% dels 580.000 vehicles previstos per a l’'operació tornada' que s’esperen fins mitjanit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L’AP-7 ha presentat retencions de fins 12 quilòmetres durant la tarda i fins les 17.30 hi ha 7,5 quilòmetres de congestió a l’altura de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), a més de 7 quilòmetres de retencions en l’A-2 a Vilagrassa (Lleida), a causa d’un accident entre diversos vehicles.